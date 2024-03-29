В Санкт-Петербурге арестовали педагога, ударившего ребенка

Дело слушалось в закрытом режиме.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга со ссылкой на телеграм-канал
Жихарева вину не признала, пояснила, что вменяемого ей не совершала.
Дело слушалось в закрытом режиме.
«Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», — подчеркнули в источнике.
Школа № 4 — это специальное (коррекционное) образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В источнике отметили, что данное дело — об административном правонарушении, а уголовное дело в отношении Жихаревой находится на рассмотрении.
Василеостровский районный суд рассматривает иски к школе и Жихаревой (3 лицо) о возмещении морального вреда. Из исков следует, что Жихарева применяла к детям физическое насилие, унижала и оскорбляла, высказывалась касательно вида детей, их психического и физического развития.
Дело об административном правонарушении в отношении Татьяны Жихаревой, привлекаемой к ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ, мировой судья судебного участка №12 Санкт-Петербурга зарегистрировал в феврале 2024 года.