В Санкт-Петербурге арестовали педагога, ударившего ребенка

Дело слушалось в закрытом режиме.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга со ссылкой на телеграм-канал ЛЕБЕДИНОЕ озеро, Татьяна Жихарева, являясь классным руководителем, учителем начальных классов школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, 28 апреля 2023 года нанесла ребенку побои, причинившие боль.



Жихарева вину не признала, пояснила, что вменяемого ей не совершала.

Дело слушалось в закрытом режиме.



«Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», — подчеркнули в источнике.



Школа № 4 — это специальное (коррекционное) образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В источнике отметили, что данное дело — об административном правонарушении, а уголовное дело в отношении Жихаревой находится на рассмотрении.



Василеостровский районный суд рассматривает иски к школе и Жихаревой (3 лицо) о возмещении морального вреда. Из исков следует, что Жихарева применяла к детям физическое насилие, унижала и оскорбляла, высказывалась касательно вида детей, их психического и физического развития.

Дело об административном правонарушении в отношении Татьяны Жихаревой, привлекаемой к ответственности по ст.6.1.1 КоАП РФ, мировой судья судебного участка №12 Санкт-Петербурга зарегистрировал в феврале 2024 года.