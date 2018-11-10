ВИДЕО: В Санкт-Петербурге горит гипермаркет "Лента"

Площадь пожара составляет почти 5 тыс. кв. метров

Пожар произошел на крыше гипермаркета "Лента" в Санкт-Петербурге 10 ноября, сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ.

"На Обводном канале происходит пожар на кровле гипермаркета "Лента", - сказали в ведомстве.

"Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности - добавили в МЧС.

Здание покинули 800 человек.

Видео канала "Мэш".