В Санкт-Петербурге переведут часть поездов с Ладожского на другие вокзалы

Согласование вывода части поездов началось, чтобы разгрузить транспорт из-за ремонта станции метро «Ладожская».

Как рассказали в ОЖД «Фонтанке» 21 февраля, согласование идет совместно с комитетом по транспорту Петербурга. Речь идет о выводе «части пригородных электропоездов на другие вокзалы и станции с целью вывести пассажиропотоки и разгрузить сеть общественного транспорта в районе закрытой станции метро «Ладожская».

Сейчас размеры движения по Ладожскому вокзалу составляют 24 пары пассажирских поездов и 13 пар пригородных в направлениях Мга, Невдубстрой, Пупышево, Волховстрой, Тихвин (включая одну пару «Ласточек»), Кириши, Будогощь.

Станция метро «Ладожская» уходит на 11-месячный ремонт с 4 марта, в связи с чем власти изменили сеть наземных маршрутов общественного транспорта, добавив среди прочего бесплатный трамвай до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского».