В Санкт-Петербурге задержан владелец камнедобывающих компаний Карелии

Бизнесмен, с чьим именем связаны карьеры в Лахденпохском районе, был задержан в Санкт-Петербурге по делу об исчезновении 3 миллиардов рублей.

Как стало известно 47news, в санкт-Петербурге 25 ноября были задержаны бизнесмены Тимур и Эльдар Дыговы. Это произошло в тот же день, когда оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга задержали в Петербурге миллиардера Александра Ебралидзе. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Дело касается громкой истории 2016 года об удивительном исчезновении 3 млрд рублей из кассы «Констанс-Банка», где Ебралидзе был основным владельцем. С бизнесом была тесно связана семья Дыговых. Так, Эльдар Дыгов, занявший кресло председателя правления банка в 2003-м, и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами компании «ООО «М.Д.Т.», которая к началу 2016 года стала владельцем 99% «Констанс-Банка». С 2013 года в банке работал и родной брат председателя, Тимур Дыгов, — он отвечал за кассовое обслуживание с октября 2015 года до начала процедур банкротства.

В 2016 году Эльдар и Тимур Дыговы сконцентрировались на горнодобывающем бизнесе (практически сразу после скандала в «Констанс-Банке»). Так, Эльдару в своё время принадлежало 20% добытчика облицовочного камня ООО «Выборгская горная компания» в Выборге. В настоящее время 38% этой компании принадлежит его супруге Юлии Дыговой, а ещё 20% — знакомой Елене Якконен. С фамилией Дыгова-старшего связана работа и таких карьерных компаний как «Каменная Сельга» и «Ладога-Гранит». Обе фирмы базируются в карельском городе Лахденпохья.