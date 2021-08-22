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В СберБанк Онлайн появились картины русских кубофутуристов

Новости. Общество
17:11, 23 Августа 2021
фото: © Сбербанк

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Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн теперь могут установить приветственную заставку из серии работ русских кубофутуристов — Казимира Малевича, Ивана Клюна, Аристарха Лентулова и других художников.

Коллекция заставок была разработана банком в поддержку открытия экспозиции «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций» в пространстве Михайловского замка — Сбер выступил генеральным партнёром выставки.

Это не первый проект Сбера, связанный с искусством. В СберБанк Онлайн уже есть заставки, посвящённые картинам разных эпох. Например, коллекции «Живопись ХХ века» и «Русская классика», подготовленные в сотрудничестве с Третьяковской галереей, ранее были представлены шедевры французских живописцев из коллекции Эрмитажа.

На данный момент заставки себе установили более 1,5 млн пользователей СберБанк Онлайн. Пак Русская классика привлекла внимание 690 тыс. клиентов Сбера, а проект «2041» заинтересовал 587 тыс. человек.

Теперь же у пользователей СберБанк Онлайн появится ещё один вариант заставок. В коллекции представлены, в частности, работы Казимира Малевича — «Усовершенствованный портрет Ивана Клюна» и «Авиатор». Обе картины, в отличие от знаменитого «Чёрного квадрата», яркие и насыщены цветом, что является показательной чертой всего стиля футуристов.

«Для нас важно, чтобы людям было приятно пользоваться СберБанк Онлайн, чтобы в приложении были вещи, радующие глаз. Мы уже выпускали заставки для тех, кто предпочитает классическую живопись или современное искусство. Теперь заставку по душе найдут и любители авангарда начала ХХ века. Спасибо Русскому музею за совместную работу над этим интереснейшим проектом», — прокомментировал Алексей
Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

Выставка «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций» открылась 15 июля в Михайловском замке и продолжит свою работу до 4 октября. Среди авторов экспонируемых произведений: Наталья Гончарова, Давид Бурлюк, Казимир Малевич и другие представители русского авангарда. Также представлены 26 зарубежных работ из единой и неделимой коллекции Маттиоли: именно в таком виде она экспонировалась с 1997-го по 2016 год в коллекции Пегги Гуггенхайм (Венеция). С тех пор эти произведения впервые покинули Италию ради их демонстрации в Русском музее. После окончания выставки в Петербурге коллекция Маттиоли войдёт в состав Пинакотеки Брера.

«Выставка „Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций“ — большое и важное событие. Подготовить экспозицию в таких экстремальных условиях сложно, поэтому мы особенно благодарны тем, кто нас поддержал и благодаря кому она состоялась. Эта выставка станет продолжением культурных связей между Россией и Италией, которые зародились задолго до футуризма и задолго до Русского музея», — отметил Владимир Гусев, генеральный директор Русского музея.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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