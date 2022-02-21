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В Сбербанке опровергли собственное сообщение о попадании под санкции США

Новости. Общество
12:16, 24 Февраля 2022
фото: фото: © Сбер

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На сайте Сбербанка сегодня появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.

Вскоре после этого Сбербанк удалил сообщение и опубликовал новое.

«Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк так же заверил, что все его системы работают в штатном режиме, средства клиентов — как физических, так и юридических лиц — доступны им в полном объеме, так же как и сервисы банка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2022-02-24 14:42:50
Это что же у Сбера ии сам на сайте новости размещает?
Teaтральный критик
2022-02-24 14:41:14
Западные хозяева остановили финансирование своих иноагентов в России.
экcперд
2022-02-24 12:45:00
Шах и мат либеральной тусовке :)
Offff
2022-02-24 13:54:14
экcперд, старичок . Вольфыч оклемается и будет ненавидеть тебя .
Кир-нутый
2022-02-24 14:09:16
Жирик вОвремя прилёг в больничку,переждать решил....
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