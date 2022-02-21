В Сбербанке опровергли собственное сообщение о попадании под санкции США

На сайте Сбербанка сегодня появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.

Вскоре после этого Сбербанк удалил сообщение и опубликовал новое.

«Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк так же заверил, что все его системы работают в штатном режиме, средства клиентов — как физических, так и юридических лиц — доступны им в полном объеме, так же как и сервисы банка.