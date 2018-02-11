В Сегеже автомобиль сбил пешехода на "зебре"

Пешеход попал под колеса автомобиля в Сегеже, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу в 18.00 на улице Ленина у дома №17 водитель ВАЗ-2110 сбил 64-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате пешеход получил ушибы. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы привлекли к административной ответственности 17 водителей, которые нарушили правила проезда пешеходного перехода. Также, за переход проезжей части в неустановленном месте привлечены к ответственности 48 пешеходов.