В Сегеже открыли освещенный участок лыжной трассы

В пятницу, 22 декабря, состоялось торжественное открытие нового освещенного участка лыжной трассы в городе бумажников.

Сегодня, 22 декабря, в Сегеже открыли новый освещенный участок лыжной трассы на Лесокультурной улице.



«Наш главный благотворитель, Сегежский ЦБК Segezha Group продолжил обновления инфраструктуры вдоль лыжни. С 2019 года городская администрация работала над проектом обустройства уличного освещения на лыжной трассе. Проект был выполнен, одобрен и реализован: установили опоры, подвели электричество к земельному участку», — говорится в сообщении администрации района.



Вдоль трассы установили 55 деревянных опор с мощными LED-светильниками, отсыпали болотистый 300-метровый участок, сделали водоотвод, выполнили планировку территории протяженностью 1 250 метров.



