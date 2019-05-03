В Сегеже семеро пожарных тушили автомобиль

В Карелии семеро пожарных тушили автомобиль, загоревшийся накануне на одной из улиц Сегежи.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в четверг 2 мая в 14:30 пожарно-спасательные подразделения города Сегежа (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Сегежа, ш. Волдозерское.

Пожар в машине потушили в 14:42.