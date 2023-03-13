В Сегеже состоялся региональный этап зимней корпоративной спартакиады Segezha Group  

В Сегеже завершился первый этап Зимней корпоративной спартакиады сезона 2023 среди активов Segezha Group, действующих на территории Республики Карелия.

В этом году соревнования прошли под девизом «Спорт — здоровье производства». На старт вышли 90 участников, представлявших три команды: АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка» и городская команда ГАПОУ РК «Северный колледж» (колледж — главный поставщик кадров на комбинат).

В течении трех дней команды соревновались в 12 спортивных дисциплинах. Традиционно состоялись лыжные гонки, шорт-трек (коньки), биотлон, волейбол, бильярд, шахматы, домино и гиревой спорт. Впервые были организованы круговая и семейная эстафеты, «метание валенка» и киберспорт. Забеги, шахматный турнир, игры на бильярде, матчи, эстафеты и другие состязания прошли во Дворце спорта Segezha Group и на открытых спортплощадках города.

Первое место в общекомандном зачете завоевали сотрудники Сегежского ЦБК, второе место — у коллег из «Сегежской упаковки», третьими финишировали преподаватели и студенты Северного колледжа. Эта команда показала лучшие результаты в соревнованиях по шахматам и в шорт-треке. Сборная предприятия бумажной упаковки отлично выступила в волейболе, бильярде, семейной и круговой эстафетах. СЦБК первенствовал в биатлоне, в лыжных гонках и киперспорте.

Подводя итоги этапа спартакиады, директор Дворца спорта Segezha Group Сергей Хлебцевич отметил: «Здорово, что многие работники предприятий нашей компании в свободное от работы время проводят в бассейне и в спортивных залах Дворца спорта. В корпоративную спортивную жизнь активно включаются и молодые сотрудники, и ветераны. Здоровый образ жизни и занятия физкультурой всегда положительно влияют на производственные достижения и личный успех каждого».

«Главным активом нашего бизнеса были и остаются люди. Компания системно создает для работников условия для занятий спортом, поддерживает их здоровье и социальный статус. Проводя ежегодные спартакиады по зимним и летним видам спорта, мы последовательны в своем стремлении развивать спортивные и корпоративные традиции холдинга. Соревнования внутри коллектива — это не только источник хорошего настроения и драйва от игры, но и возможность почувствовать конкуренцию, стать лидером и сплотить коллектив в интересах общего дела», — комментирует советник гендиректора СЦБК по социальным вопросам, депутат республиканского парламента Натали Карапетян.