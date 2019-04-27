В Сегеже в подъезде многоэтажки загорелась оконная рама

В Карелии спасатели привлекались для тушения возгорания в подъезде жилого дома.

26 апреля в 12:40 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района в составе 7 человек и 2 единиц техники привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Сегежа, ул. Владимирская д. 8. Об этом сообщает паблик МЧС по Карелии в соцсети "Вконтакте".

Как рассказали в МЧС, в подъезде на пятом этаже здания загорелась оконная рама на площади один квадратный метр.

В 12:45 пожар был ликвидирован.