Дорожки на аллее имени Катанандова в Сегеже замостят плиткой

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Новости. Общество
09:30, 24 Февраля 2018

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В Карелии активисты Общероссийского народного фронта сообщили о ходе реализации проекта по благоустройству городских территорий.

В Карелии формируется перечень общественных и дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2018 г. в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Активисты регионального отделения ОНФ контролируют реализацию проекта.

По оценке общественников, наиболее серьезно отнеслись к программе благоустройства жители Петрозаводска. В то же время население районов проявило малую активность во время участия в компании.

Так, в Суоярви от жителей поступило только пять заявок на благоустройство дворовых территорий, одну из которых члены общественной комиссии отклонили из-за проблем с документацией. Вопросы возникли и по заявкам по благоустройству общественных территорий в Суоярви. Их было всего две, одна из которых также вызвала вопросы у активистов ОНФ.

В Сортавале в программу нынешнего года попали всего две заявки по дворам. 

Жители Сегежи представили на конкурсный отбор 19 заявок по дворовым территориям, семь из которых в результате были одобрены общественной комиссией. В перечень программы благоустройства попали три проекта. В Сегеже планируют замостить тротуарной плиткой пешеходные дорожки на аллее имени Л.Д. Катанандова, благоустроить «тропу здоровья» и приобрести искусственную ель и ограждения для проведения новогодних праздников.

В Петрозаводске только по общественным территориям было подано 62 заявки. Все они одобрены общественной комиссией и будут участвовать в народном рейтинговом голосовании, сообщили в ОНФ.

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