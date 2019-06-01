В Сегеже женщина шла по двору и стала жертвой ДТП

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Автомобиль сбил сегежанку во дворе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 31 мая в 13.50 в Сегеже на ул. Антикайнена, в районе дома №6, 46-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигаясь по дворовой территории, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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