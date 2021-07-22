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В Сегежском районе Карелии огонь подошел к дачам (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:31, 27 Июля 2021
фото: © Правительство Карелии / Кадр из видео

О ситуации с лесными пожарами в Сегежском районе Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Вчера выезжал в Сегежский район, — написал глава Карелии. — В Волдозерском лесничестве удалось локализовать крупное возгорание. Пожар полыхал вблизи дачных кооперативов „Медвежье“, „Ручеек“ и поселка Волдозеро. Его тушили сотрудники Карельского центра охраны лесов и МЧС, арендаторы лесных участков, в том числе Сегежский ЦБК, местные жители и добровольцы. Объединив усилия, пожарные и добровольцы смогли остановить огонь, поселки были спасены. Специалисты отмечают, что угроза населённым пунктам миновала, но мы оставляем на дежурстве спасателей и технику, так как не исключены локальные возгорания на торфяниках».

Также Артур Парфенчиков сообщил, что 24 июля локализован пожар в Поповпорожском лесничестве. Вчера перебросили группу с Уросозерского лесничества в Юшкозерское, там зарегистрирован новый пожар на площади 10 га. Продолжаются работы по локализации пожара в Надвоицком лесничестве, где горят торфяники, есть задымление на болотах. МЧС отмечает, что прямой угрозы населенным пунктам в Сегежском районе сейчас нет.

«Мы следим за огнем в круглосуточном режиме. Люди, конечно, устали. Но такова цена победы над стихией. Спасибо вам, ребята!» — сказал Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-27 14:54:08
где Новые люди И Слабунова, Ульянов и захарчук? К выборам готовятся? ахах-хахх
Вася
2021-07-27 14:38:16
Вот запустят " северный поток -2"
сашка
2021-07-27 14:35:29
Жители сегежского района не спросили хде ихний депутатишка рогалевич ?
Гость
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