В Сегежском районе Карелии огонь подошел к дачам (ВИДЕО)

О ситуации с лесными пожарами в Сегежском районе Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Вчера выезжал в Сегежский район, — написал глава Карелии. — В Волдозерском лесничестве удалось локализовать крупное возгорание. Пожар полыхал вблизи дачных кооперативов „Медвежье“, „Ручеек“ и поселка Волдозеро. Его тушили сотрудники Карельского центра охраны лесов и МЧС, арендаторы лесных участков, в том числе Сегежский ЦБК, местные жители и добровольцы. Объединив усилия, пожарные и добровольцы смогли остановить огонь, поселки были спасены. Специалисты отмечают, что угроза населённым пунктам миновала, но мы оставляем на дежурстве спасателей и технику, так как не исключены локальные возгорания на торфяниках».

Также Артур Парфенчиков сообщил, что 24 июля локализован пожар в Поповпорожском лесничестве. Вчера перебросили группу с Уросозерского лесничества в Юшкозерское, там зарегистрирован новый пожар на площади 10 га. Продолжаются работы по локализации пожара в Надвоицком лесничестве, где горят торфяники, есть задымление на болотах. МЧС отмечает, что прямой угрозы населенным пунктам в Сегежском районе сейчас нет.

«Мы следим за огнем в круглосуточном режиме. Люди, конечно, устали. Но такова цена победы над стихией. Спасибо вам, ребята!» — сказал Парфенчиков.