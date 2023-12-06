В селе Святозеро в Карелии возможно временное отсутствие холодной воды

Обход территории выявил утечку на сетях холодного водоснабжения.

Вчера, 9 декабря, отметили снижение давления на сетях ХВС в отдельных домах, находящихся на одной ветке водоснабжения в селе Святозеро, сообщили в паблике администрации Пряжинского района.



Как рассказали в группе, обход территории выявил утечку на сетях холодного водоснабжения.



Приняли решение не прекращать подачу воды в выходные дни. До устранения аварийной ситуации сохранится пониженное давление в сети, при повышенном водоразборе возможно временное отсутствие холодной воды.



Аварийно-восстановительные работы будут проведены завтра — 11 декабря 2023 года с отключением водоснабжения.



Водоразборные колонки на территории населенного пункта работают, подчеркнули в источнике.