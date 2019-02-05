В семи районах Карелии будут отключать электроэнергию

В разных населенных пунктах Карелии с 5 по 12 февраля будут проводиться отключения электроэнергии, сообщили в "Карелэнерго".

Плановые отключения пройдут в Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском и Пряжинском районах.

Причины: расчистках ЛЭП, демонтаже опор, подключении уличного освещения.

Почти везде света не будет днем в рабочее время.