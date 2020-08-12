В сентябре в микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Нововведение призвано ликвидировать несанкционированную парковку большегрузов возле нового детского сада и жилых домов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В среду, 2 сентября, на въезде на Оборонную улицу с улицы Попова установят дорожный знак 3.2 "Движение запрещено»"



Данная мера призвана ликвидировать несанкционированную парковку большегрузного транспорта в районе домов № 9 и № 11.



Въезд в указанную зону будет разрешён только определенным участникам дорожного движения: в частности, проживающим либо работающим здесь гражданам.