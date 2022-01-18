В середине недели Карелию ждет оттепель

Прогноз погоду на среду, 19 января составили специалисты республиканского Гидрометцентра.

Облачно с прояснениями будет 19 января в Петрозаводске. Утром и днем пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет -10, -12°C, днем потеплеет до 0, -2°C. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем снега, мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до -13°C, местами опустится до -18°C, днем ожидается потепление до -4,+1°C.