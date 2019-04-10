В сервисе "Сбербанк Онлайн" произошел второй сбой за три дня

Пользователи по всему миру сегодня сообщили о технических неполадках в работе системы "Сбербанк Онлайн".

В банке признали, что ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций.

"В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций в Сбербанк Онлайн и через устройства самообслуживания банка", - говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Подробнее о проблеме читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".