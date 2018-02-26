В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву

По мнению фанатов, телезвезда может оказаться беременной.

Поклонники заметили, что Лера Кудрявцева начала прятать округлившуюся фигуру. За последнее время телеведущая опубликовала несколько фотографий на своей странице в instagram, и пытливые подписчики ее аккаунта обратили внимание, что новые наряды совсем не такие обтягивающие, как в прежние времена. Теперь Лера Кудрявцева выходит под вспышки фотокамер в платьях А-силуэта, расширяющихся колоколом от груди. Кроме того, она стала отказываться от высоких шпилек, пишет uznayvse.

По мнению подписчиков Леры — все это верные признаки беременности. А почему еще взрослая женщина может слезть с пятнадцатисантиметровых шпилек и перестать одеваться, как на вечеринку?

Редакция uznayvse напоминает, что в мае 2018 года Лере Кудрявцевой исполнится 47 лет. У нее есть взрослый сын от первого брака, "мальчику" по имени Жан уже 28 лет.