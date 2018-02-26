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Новости. Общество
21:30, 26 Февраля 2018

В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву

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По мнению фанатов, телезвезда может оказаться беременной.

Поклонники заметили, что Лера Кудрявцева начала прятать округлившуюся фигуру. За последнее время телеведущая опубликовала несколько фотографий на своей странице в instagram, и пытливые подписчики ее аккаунта обратили внимание, что новые наряды совсем не такие обтягивающие, как в прежние времена. Теперь Лера Кудрявцева выходит под вспышки фотокамер в платьях А-силуэта, расширяющихся колоколом от груди. Кроме того, она стала отказываться от высоких шпилек, пишет uznayvse.

По мнению подписчиков Леры — все это верные признаки беременности. А почему еще взрослая женщина может слезть с пятнадцатисантиметровых шпилек и перестать одеваться, как на вечеринку?

Редакция uznayvse напоминает, что в мае 2018 года Лере Кудрявцевой исполнится 47 лет. У нее есть взрослый сын от первого брака, "мальчику" по имени Жан уже 28 лет.

#ЗвездыСошлись ✨#НТВ каждое воскресенье

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

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