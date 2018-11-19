В Сети появилась информация о стоимости звезд на новогодних корпоративах

Агентства, организующие выступления российских звезд на новогодних корпоративах, сообщили, сколько артисты заработают в праздники.

"Узнай все" пишет, что наиболее востребованным в новогоднюю ночь артистом является Григорий Лепс – его выступление обойдется в 9 миллионов рублей. Сергей Шнуров с группой "Ленинград" готов приехать на новогодний корпоратив за 7,5 миллионов рублей.

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова пока что заметно отстает от своих старших коллег – ее выступление на новогоднем корпоративе оценивается в 2 миллиона рублей, а в качестве ведущей она готова провести мероприятие за 2,5 миллиона рублей.