В Сети появилась информация о стоимости звезд на новогодних корпоративах

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Агентства, организующие выступления российских звезд на новогодних корпоративах, сообщили, сколько артисты заработают в праздники.
"Узнай все" пишет, что наиболее востребованным в новогоднюю ночь артистом является Григорий Лепс – его выступление обойдется в 9 миллионов рублей. Сергей Шнуров с группой "Ленинград" готов приехать на новогодний корпоратив за 7,5 миллионов рублей.
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова пока что заметно отстает от своих старших коллег – ее выступление на новогоднем корпоративе оценивается в 2 миллиона рублей, а в качестве ведущей она готова провести мероприятие за 2,5 миллиона рублей.
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