В Сети появилось фото фигуристки в бикини

Бойфренд фигуристки Елизаветы Туктамышевой показал ее в бикини.

Фигурист Андрей Лазукин поделился в Instagram снимком, на котором Елизавета запечатлена на веранде отеля с роскошным видом на парк и море, пишет Cosmopolitan.



Instagram

Сама Туктамышева поделилась в Instagram Stories не менее сексуальным фото в оранжевом бикини. Фигуристка сделала селфи в зеркало на фоне постели. Многих подписчиков заинтересовал рисунок на теле спортсменки, похожий на роспись хной.



Instagram

Елизавета не стесняется демонстрировать свое тело. В октябре прошлого года она устроиластриптиз на льду во время показательного номера. Спортсменка свободно говорит на интимные темы и утверждает, что возвращает в фигурное катание сексуальность.