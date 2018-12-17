В Сети появилось фото Татьяны Навки без макияжа

Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram снимок с репетиции, где Татьяна Навка запечатлена в домашнем образе.

"Совсем скоро дети и их родители смогут окунуться в красивую сказку под названием "Аленький цветочек". Это одна из моих любимых сказок", – написала Лорак в комментариях под фото.

Также певица поблагодарила всю команду, которая принимает участие в съемочном процессе. В их числе оказалась и знаменитая спортсменка.



Instagram

Подписчики украинской артистки начали писать нелестные комментарии к фото, которые преимущественно были адресованы Навке, пишет "Вечерняя Москва". Пользователей Сети не устраивал "ужасный" внешний вид фигуристки.