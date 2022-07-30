В сети появилось видео фрагментов подводной лодки, поднятых со дна в Карелии (ВИДЕО)

Дайверы подняли несколько отсеков подводной лодки со дна Яккимваарского залива на Ладоге.

Напомним, ранее появились сообщения о подъеме отсека подводной лодки возле города Лахденпохья.

В паблике «Экскурсии Ладожские шхеры.Проживание в коттеджах» появилось подробное видео находящихся на поверхности отсеков подлодки в заливе.

«28 июля 2022 года в Яккимваарском заливе (Лахденпохский район, Карелия) рядом с островами Кюльвансаари и Хепасалонсаари дайверами были подняты внутренние отсеки подводной лодки класса „Малютка“. Скорее всего, это 3 или 4 отсека. Старожилы говорят, что отсеки служили для отработки военными ВМФ СССР различных ситуаций, возникающих при эксплуатации подводных лодок. Их испытывали на пожарную безопасность, герметизацию и так далее», — рассказали авторы видео.

По словам очевидцев, в данный момент отсеки находятся на поверхности возле одного из небольших островов в заливе.