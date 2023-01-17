В сети рассказали о самой редкой птице юга Карелии

В паблике Минприроды рассказали о горлице обыкновенной. Это очень редкий вид, который нерегулярно гнездится около южных границ Карелии.

В сообществе Минприроды Карелии в соцсети «ВКонтакте» продолжают вести рубрику #КраснокнижныеКарелии.



Новый выпуск посвящен одному из пернатых. Среди птиц есть не только представители творческих профессий, как лазоревка, но и настоящие строители. Например, это обыкновенная горлица.



«Птицы работают в мини-команде – одиночными парами. Строительство их «квартиры» продолжается от четырех до шести дней, - рассказали в Минприроды Карелии. - Гнездо располагается на деревьях или кустарниках на высоте от одного до 14 метров и представляет собой тонкий просвечивающийся настил с очень плоским лотком. Сложено жилище преимущественно из тонких сухих веток лиственных деревьев и некоторых травянистых растений».



Горлицы умеют менять свой рацион питания в разные периоды. Весной и летом птицы ищут дикорастущие растения на полях, лугах, опушках и обочинах дорог. А ближе к осени, после созревания культурных злаков, питаются зернами пшеницы, ржи и гречихи.



В Карелии горлица занесена в Красную книгу. Это очень редкий вид, который нерегулярно гнездится около южных границ республики, отметили в министерстве.



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