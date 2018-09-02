В Сети высмеяли модный комбинезон Натальи Подольской

Золотистый комбинезон певицы назвали костюмом цирковой силачки.

Наталья Подольская выложила новый снимок в Instagram, на котором позирует в необычном золотистом комбинезоне. Но вместо комплиментов 36-летняя певица получила в свой адрес порцию критики, пишет lady.

"Этот комбез вообще не ваш, от слова совсем", "Выкиньте эту вариацию дамского костюма цирковой силачки", "Очень красивая, идеальная фигура, но наряд... Просто ужас", "Фигура класс,а комбинезон не ваш", — пишут фолловеры Подольской.

Отмечается, это не первый раз, когда Подольская подвергается критике за свои наряды: недавно поклонники не оценили топ певицы с бахромой на груди и высмеяли ее купальник с подтяжками.