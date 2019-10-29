В Северном Совете обеспокоены военной угрозой демократии Северных стран

Президент Северного Совета ответил на вопрос "Столицы на Онего"

В Стокгольме 29 октября открылась 71 сессия Северного Совета, объединяющего парламенты Северных стран - Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и автономных территорий Гренландии, Аландских и Фарерских островов. Как ожидается, главным вопросом повестки дня этой сессии станет принятие декларации "Наше видение – 2030", в которой сформулированы стратегические направления политики стран, входящих в Северный Совет до 2030 года.

Выступая на пресс-конференции, перед началом сессии президент Соверного Совета Ханс Валлмарк отметил, что одним из ключевых вопросов, которые намерены обсудить депутаты из Северных стран, являются угрозы демократии. В ответ на просьбу журналиста "Столицы на Онего" уточнить, что более всего угрожает сегодня демократии в Северных странах, Ханс Валлмарк заявил, что эти угрозы различны, но в первую очередь президент Соверного Совета назвал военную.



Валлмарк напомнил участникам пресс-конференции о присоединении Крыма в 2014 году и продолжающемся военном конфликте на Украине. Кроме того, обеспокоенность президента Соверного Совета вызывают угрозы кибербезопасности и шпионаж.

Депутаты Государственной Думы России и члены Совета Федерации участвуют в сессии Северного Совета в качестве наблюдателей. Кроме того, как передаёт корреспондент "Столицы на Онего", на нынешнее заседание приехала депутат Законодательного собрания Карелии Марина Гуменникова в составе делегации Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.