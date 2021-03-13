В шаге от трагедии: водители не пропускали пешехода на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобилисты не пропускали пешехода, который пытался перейти проезжую часть по переходу на Ключевой.

Камера наружного наблюдения компании Sampo.ru минувшим вечером зафиксировала инцидент, который произошел на пересечении улицы Ключевой и Судостроительной в Петрозаводске. На случившееся обратили внимание подписчики и читатели группы ДТП Петрозаводска и Карелии.

Стоявший у пешеходного перехода пешеход долго не мог перейти проезжую часть из-за того, что водители автомобилей его не пропускали – они проезжали мимо на скорости, не притормаживая, даже когда он начинал движение. Только с третьей попытки пешеход перешел дорогу.