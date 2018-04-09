В школах и детских садах Карелии продолжается карантин по ОРВИ и гриппу

Роспотребнадзор рекомендует ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах и составляет: 23,6% у детей 0-2 лет; 60,1% у детей 3-6 лет; 37,4% у школьников; 69,8% у взрослых.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 11 классов в трех школах Петрозаводска (№№ 38, 39, 1 лицей) и 8 групп в четырех детских садах республики (Петрозаводск, п. Пийтсийоки Суоярвского района, п. Ладва-Ветка Прионежского района). Полностью закрыта на карантин школа №2 в Кеми.

При проведении мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов выделяются вирусы гриппа А (H1N1) pdm2009, гриппа В и прочие респираторные вирусы (RS-вирусы, коронавирусы).

Издано постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 2 апреля 2018 года "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Карелия в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом", на основании которого в девяти муниципальных районах приняты постановления (распоряжения) глав администраций муниципальных районов и городских округов о введении ограничительных мероприятий.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия рекомендует ограничить проведение в образовательных и социальных учреждениях культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, проведение утренних фильтров в образовательных организациях, поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, работу фильтров в амбулаторно-поликлинических учреждениях с разделением потоков пациентов с признаками гриппа, ОРВИ и др.