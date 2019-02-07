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Новости. Общество
17:15, 07 Февраля 2019
фото: aftonbladet.se

В Швеции не утихает скандал вокруг журналиста из Карелии

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"Шпионская история", связанная с именем редактора карельского издания "Черника" Алексея Владимирова, получила продолжение на страницах крупнейшего шведского таблоида Aftonbladet.

Издание опубликовало статью журналистов Маттиаса Геранссона и Йоханнеса Вальстрема под названием "Шпионская фабрика в Мариеберге", в которой они попытались разобраться, насколько обоснованы были утверждения их коллеги Маттиаса Карлссона из газеты Dagens Nyhetter о том, что Владимиров мог выполнять задание российских спецслужб во время журналистского семинара в шведском городе Кальмаре. По словам Карлcсона, журналист из Карелии скрыл от организаторов семинара свою службу в ГРУ, а перед поездкой в Швецию встречался с сотрудниками ФСБ, которые якобы его инструктировали. В его задачу, по утверждению Dagens Nyhetter, входил сбор информации об участниках семинара, занимающихся журналистскими расследованиями.

Маттиас Геранссон и Йоханнес Вальстрем пообщались с самим Алексеем Владимировым, организаторами и участниками семинара в Кальмаре, председателем Союза журналистов Карелии Евгением Белянчиковым и даже с сотрудником республиканского управления ФСБ России Петром Коноваловым, который отвечает сейчас за связи ведомства с прессой. Последний заметил, что не комментирует слухи, но при этом добавил, что лично он не беседовал с Владимировым, хотя слышал его имя, поскольку тот написал много негатива о сотрудниках ФСБ.

"Я знаком с Алексеем более десяти лет, - цитирует Aftonbladet председателя Союза журналистов Карелии Евгения Белянчикова. - Он - журналист, который постоянно поднимает серьезные темы, связанные с бизнесменами или правительством, и в результате этого попадает в различные конфликты".

По словам Белянчикова, карельским журналистам известно, что у Владимирова есть источники в службе безопасности, и с их помощью он "получает доступ к определенной информации". "Когда мы отправились в Кальмар, он рассказал нам об этом и о своем военном прошлом. Мы в шутку назвали его "товарищ майор", - сказал Белянчиков.

В свою очередь, журналист Dagens Nyhetter Маттиас Карлссон сообщил коллегам из Aftonbladet, что он принципиально не отвечает на вопросы об источниках информации. Однако в случае с Владимировым шведский журналист сослался на "источник, который заслуживает доверия", и он, Карлссон, "не сомневается в достоверности информации".

"У меня много врагов, - приводит газета Aftonbladet слова самого Алексея Владимирова. - Многие из-за меня оказались в тюрьме, поэтому трудно понять, кто за этим стоит. Карлссон не привел никаких доказательств".

Как считает директор Института региональной прессы Анна Шароградская, к которой также обратились за комментарием авторы публикации в Aftonbladet, шведский журналист должен был располагать достаточными доказательствами для того чтобы обвинять кого-то в шпионаже. В противном случае все это является "фейком". "Проблема часто в том, что такие истории не могут быть доказаны по своей природе", - сказала Анна Шароградская.

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