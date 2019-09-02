В силу вступили новшества в законах о ДТП, призыве и квадрокоптерах

Изменения в федеральных законах, влияющие на самые разные сферы жизни жителей России, вступили в силу с 1 сентября или начнут действовать в течение осенних месяцев.

Так, с 1 сентября водители получат возможность составить извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа на портале госуслуг.

В законодательство о срочной военной службе внесены изменения, которые с сентября позволят военнослужащим по призыву увольняться досрочно, если основания для увольнения "возникли" в период прохождения им службы, а не "были в наличии" до ее начала. Например, если у солдата-срочника родился ребенок во время прохождения службы.

О других новшествах - на сайте издания "Вести Карелии".