890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Средняя цена на медицинские маски обрушилась в девять раз с апреля по сентябрь
02.10.2020 22:00
Эксперт рассказал, за что могут выселить из собственного жилья 1
02.10.2020 20:40
Адвокат назвал единственное условие для смягчения приговора Ефремову 2
02.10.2020 23:30
Незаконно установленный гараж снесут в Петрозаводске 3
02.10.2020 18:40
Замдиректора музея "Кижи" уступила в шоу "Голос" 91-летней петербурженке 6
Сегодня 08:56

В сквере на Древлянке массово вырубили деревья (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:59, 03 Октября 2020
фото: Галина Луговская, группа "Живой Петрозаводск"
Загрузка...

Жительница Петрозаводска не смогла добиться у "лесорубов" вразумительного ответа, кто разрешил снос.

Жительница Древлянки Галина Луговская рассказала о массовой вырубке деревьев в сквере на Лесном проспекте и сделала фото. Ее историю накануне опубликовала популярная группа "Живой Петрозаводск".

- Я в шоке, люди. Сегодня пришла после работы и обнаружила, что теперь в окно я не любуюсь осенним лесом, а смотрю на 2-полосную дорогу с непрерывным потоком машин, - поделилась Галина Луговская. - Много уже лет стоит лесок на Лесном проспекте на углу с улицей Сыктывкарской, с соснами, берёзами, рябинами и настоящими папоротниками и поющими птицами по утрам. Никому не мешал и спасал большинство пятиэтажек на проспекте от шума и пыли. Но кому-то он помешал. Сегодня вырубили половину деревьев, кустарников, одни пни повсюду, провода там есть у дороги, но рубили не там.

Как рассказала петрозаводчанка, она подошла к "лесорубам", но ничего вразумительного не услышала.

- Якобы это какой -то сквер, и они его облагораживают. Во дворе обрубили ветки с деревьев, оставили одни голые стволы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 7
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»