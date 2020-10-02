В сквере на Древлянке массово вырубили деревья (ФОТОФАКТ)

Жительница Петрозаводска не смогла добиться у "лесорубов" вразумительного ответа, кто разрешил снос.

Жительница Древлянки Галина Луговская рассказала о массовой вырубке деревьев в сквере на Лесном проспекте и сделала фото. Ее историю накануне опубликовала популярная группа "Живой Петрозаводск".

- Я в шоке, люди. Сегодня пришла после работы и обнаружила, что теперь в окно я не любуюсь осенним лесом, а смотрю на 2-полосную дорогу с непрерывным потоком машин, - поделилась Галина Луговская. - Много уже лет стоит лесок на Лесном проспекте на углу с улицей Сыктывкарской, с соснами, берёзами, рябинами и настоящими папоротниками и поющими птицами по утрам. Никому не мешал и спасал большинство пятиэтажек на проспекте от шума и пыли. Но кому-то он помешал. Сегодня вырубили половину деревьев, кустарников, одни пни повсюду, провода там есть у дороги, но рубили не там.



Как рассказала петрозаводчанка, она подошла к "лесорубам", но ничего вразумительного не услышала.

- Якобы это какой -то сквер, и они его облагораживают. Во дворе обрубили ветки с деревьев, оставили одни голые стволы.