В Соломенном девушка на иномарке врезалась в дерево

ДТП с пострадавшими произошло минувшей ночью, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 5 сентября, в 23.30 на Соломенском шоссе в районе дома №18 произошла дорожная авария: 20-летняя девушка, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустила съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.