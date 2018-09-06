В Соломенном девушка на иномарке врезалась в дерево

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ДТП с пострадавшими произошло минувшей ночью, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду, 5 сентября, в 23.30 на Соломенском шоссе в районе дома №18 произошла дорожная авария: 20-летняя девушка, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, допустила съезд с дороги с последующим наездом на дерево.
В результате происшествия девушка получила травмы и была госпитализирована.
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