18:00, 25 Сентября 2019
На соревнованиях в Анапе по всестилевому каратэ победили тренер и ее ученик, приехавшие из Петрозаводска
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Спортсмены из Петрозаводска показали высокие результаты в Анапе, сообщили в администрации города.
Виктория Вовк завоевала "золото" на Чемпионате России по всестилевому каратэ. 44 комплекта медалей разыгрывались между представителями 57 регионов страны.
Спортсменка из Петрозаводска заняла первое место в разделе ката и вошла в сборную России, которая примет участие в Кубке Мира. Соревнования пройдут в Москве в ноябре. За победу будут бороться представители 40 стран.
Ученик Виктории Вовк Станислав Мишкевич также добился успеха в Анапе. Спортсмен занял первое место в ХII Всероссийских юношеских играх боевых искусств.
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