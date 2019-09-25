На соревнованиях в Анапе по всестилевому каратэ победили тренер и ее ученик, приехавшие из Петрозаводска

Спортсмены из Петрозаводска показали высокие результаты в Анапе, сообщили в администрации города.

Виктория Вовк завоевала "золото" на Чемпионате России по всестилевому каратэ. 44 комплекта медалей разыгрывались между представителями 57 регионов страны.

Спортсменка из Петрозаводска заняла первое место в разделе ката и вошла в сборную России, которая примет участие в Кубке Мира. Соревнования пройдут в Москве в ноябре. За победу будут бороться представители 40 стран.

Ученик Виктории Вовк Станислав Мишкевич также добился успеха в Анапе. Спортсмен занял первое место в ХII Всероссийских юношеских играх боевых искусств.