В Сортавала горела квартира со спящими бомжами

В Сортавала горела одна из квартир полурасселенного дома.
О пожаре рассказали в паблике 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.
Так, в понедельник, 25 сентября, в 23.56 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил сигнал о задымлении дома № 2 по улице Советской в Сортавале.
На место происшествия сразу выехали пожарные Сортавалы и поселка Хелюля.
Было установлено, что горит одна из квартир полурасселенного дома.
Спасатели эвакуировали из пожара 5 человек - это оказались лица без определённого места жительства. Во время пожара они спали.
Причина пожара устанавливается, сообщили в паблике.
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