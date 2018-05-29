В Сортавале 17-летняя девушка пойдет под суд за наркотики

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В Карелии суд рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летней девушки, обвиняемой в сбыте наркотиков.
По версии следствия, обвиняемая незаконно приобрела и хранила для последующего сбыта наркотическое средство. Затем она незаконно продала наркотик массой 2,2010 грамма лицу, участвующему в "проверочной закупке". В результате наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Следком Карелии.
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