В Сортавале 17-летняя девушка пойдет под суд за наркотики

В Карелии суд рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летней девушки, обвиняемой в сбыте наркотиков.

По версии следствия, обвиняемая незаконно приобрела и хранила для последующего сбыта наркотическое средство. Затем она незаконно продала наркотик массой 2,2010 грамма лицу, участвующему в "проверочной закупке". В результате наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Следком Карелии.