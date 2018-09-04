В Сортавале автомобиль сбил женщину

В Сортавале автомобиль Chevrolet Niva сбил 60-летнюю женщину, сообщает УГИБДД по Карелии.

По данным управления, инцидент произошел в 18 часов в понедельник. Водитель совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу в не предназначенном для этого месте.

"Женщина получила травмы и для прохождения лечения была госпитализирована", - отметили в Госавтоинспекции.

