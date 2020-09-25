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В Сортавале начинается битва за горсовет

Новости. Общество
15:54, 26 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Выборы в Сортавальский горсовет, назначенные на 8 ноября, обещают стать самым жарким политическим событием этого сезона в Карелии.

На минувшей неделе началось выдвижение кандидатов, и стало понятно, что за 17 депутатских мест будут бороться представители всех парламентских партий, а также группа самовыдвиженцев.
Особую остроту этой кампании придает то, что новый горсовет после своего избрания будет влиять на назначение главы города (прямые выборы в Сортавале отменены). Отсюда и ажиотаж, который стал следствием предшествующих политических событий – удаления в отставку действующего мэра Сортавалы Сергея Крупина, его восстановление по суду и объединение Сортавалы с соседним поселком Хелюля в единое поселение.

Уже известно, что как минимум три партии – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" закроют кандидатами все 17 избирательных округов. Выдвижение кандидатов уже произошло у жириновцев и справедливороссов. По нашей информации, не менее десяти округов закроют представители КПРФ – в районном отделении считают, что бороться нужно только там, где есть реальный шанс на победу. Кроме этого, на выборы пойдут самовыдвиженцы из числа общественников, не примкнувших ни к одной из партий.

Между кем, по мнению экспертов, развернется основная борьба, читайте здесь.

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