В Сортавале откроют арт-объект, посвященный финскому архитектору Уно Ульбергу

Скульптурную композицию разместят возле воссозданного дома Берга.

В Сортавале откроют арт-объект, посвященный известному финскому архитектору Уно Ульбергу. В первой половине XX столетия он построил в этом приладожском городе семь административных и жилых зданий.

Арт-объект предполагается установить на перекрестке улиц Карельской и Ленина, где сейчас идут работы по благоустройству территории вокруг воссозданного дома Берга – одной из утраченных исторических достопримечательностей Сортавалы. Скульптурная композиция представляет собой фигуру финского архитектора, который сидит на скамье.

Как рассказал Столице на Онего мэр города Сергей Крупин, арт-объект уже изготовлен в Санкт-Петербурге и в ближайшее время будет доставлен в Сортавалу. Открыть скульптурную композицию планируется в середине мая.