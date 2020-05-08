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В Сортавале откроют арт-объект, посвященный финскому архитектору Уно Ульбергу

Новости. Культура
16:55, 08 Мая 2020
фото: администрация Сортавальского городского поселения
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Скульптурную композицию разместят возле воссозданного дома Берга.

В Сортавале откроют арт-объект, посвященный известному финскому архитектору Уно Ульбергу. В первой половине XX столетия он построил в этом приладожском городе семь административных и жилых зданий.

Арт-объект предполагается установить на перекрестке улиц Карельской и Ленина, где сейчас идут работы по благоустройству территории вокруг воссозданного дома Берга – одной из утраченных исторических достопримечательностей Сортавалы. Скульптурная композиция представляет собой фигуру финского архитектора, который сидит на скамье.

Как рассказал Столице на Онего мэр города Сергей Крупин, арт-объект уже изготовлен в Санкт-Петербурге и в ближайшее время будет доставлен в Сортавалу. Открыть скульптурную композицию планируется в середине мая.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-05-08 17:46:02
Молодцы, сортавальцы! Искренне завидую, потому что в ПТЗ поставят очередной патриотический "шедевр" на военную тему. А патриотизм - это еще любовь к прекрасному культурному наследию, что имеем, но не храним, знание своего города и людей, которые его создавали. Буду на "Рускеала Simphony", обязательно загляну. Спасибо вам!
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