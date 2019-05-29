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Новости. Культура
09:28, 29 Мая 2019
фото: правительство Карелии

В Сортавале пройдет международный песенный праздник

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В Сортавале 15 июня состоится одно из крупнейших музыкальных событий лета – международный песенный праздник, в котором примут участие более полутора тысяч любителей хорового пения.

В этом году праздник посвящен 100-летию Республики Карелия и 170-летию выхода в свет второго дополненного издания карело-финского эпоса "Калевала". Зрителей ждет настоящее шоу – это будет синтез песни, музыки и танца. Оркестр кантелистов Карелии будет аккомпанировать сводному хору из тысячи человек, а народные танцы украсят действие музыкального представления. Затем в четырехчасовом певческом марафоне выступят академические, эстрадные и народные коллективы, взрослые и молодежные хоры, фольклорные коллективы и ансамбли.

Помимо музыкальной части программы, для гостей праздника развернется настоящий ремесленный городок. Самые именитые мастера Карелии представят свои народные ремесла и промыслы и поделятся своими секретами. Можно будет отведать блюда национальной карельской кухни, услышать народную музыку в современной обработке, потанцевать на фолк-вечеринке и многое другое.

В этом году местом проведения песенного праздника станет территория уникального парка Ваккосалми в Сортавале. Место славится великолепной акустикой и с конца XIX века использовалось для проведения певческих мероприятий.

История хорового движения в Карелии имеет вековую традицию. Первый песенный праздник в городе Сортавала состоялся 123 года назад, там же в 1935 году случилось самое масштабное празднование. Тогда на праздник приехало более 20 тысяч гостей, когда как в городе проживало всего 6 тысяч человек.

В 2019 году организаторы нацелены сделать праздник не менее запоминающимся. Будет петь вся Карелия: каждый из 18 районов республики будет представлен как минимум одним хоровым коллективом. Приедет более 60 хоров и ансамблей из Карелии, Ленинградской, Московской, Архангельской областей, Удмуртии, а также Эстонии и Финляндии.

Организаторами праздника являются Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия, администрация Сортавальского района, администрация Сортавальского городского поселения.

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