В Сортавале провели мониторинг состояния объектов культурного наследия

В городе ведутся масштабные работы по благоустройству в рамках проекта «Туристический код центра города».

Начальник УОКН Карелии Виктория Гуртова и профильные специалисты управления 20-21 декабря выехали в Сортавалу с целью осуществления мониторинга текущего состояния объектов культурного наследия, находящихся на постоянном контроле управления, а также мониторинга работ по благоустройству отдельных территорий города, сообщили в паблике управления по охране ОКН республики Карелия.



Как напомнили в группе, в настоящий момент в городе активно ведутся масштабные работы по благоустройству, реализуемые в рамках проекта рамках проекта «Туристический код центра города».



На горе Кухавуори в парке Ваккосалми ведутся монтажные работы по сборке каркаса смотровой башни. Работы направлены на восстановление внешнего вида полностью утраченного памятника.



В источнике рассказали, что ранее в парке Ваккосалми завершили установку новых скамеек для зрителей, произвели монтаж опор для фонарей уличного освещения и оборудования для подсветки горы.



Кроме того, на набережной продолжаются работы по благоустройству, а также подготовлены к установке новые арт-объекты и конструкции для городской навигации.