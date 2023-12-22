В Сортавале провели мониторинг состояния объектов культурного наследия

В городе ведутся масштабные работы по благоустройству в рамках проекта «Туристический код центра города».
Начальник УОКН Карелии Виктория Гуртова и профильные специалисты управления 20-21 декабря выехали в Сортавалу с целью осуществления мониторинга текущего состояния объектов культурного наследия, находящихся на постоянном контроле управления, а также мониторинга работ по благоустройству отдельных территорий города, сообщили в паблике у
Как напомнили в группе, в настоящий момент в городе активно ведутся масштабные работы по благоустройству, реализуемые в рамках проекта рамках проекта «Туристический код центра города».
На горе Кухавуори в парке Ваккосалми ведутся монтажные работы по сборке каркаса смотровой башни. Работы направлены на восстановление внешнего вида полностью утраченного памятника.
В источнике рассказали, что ранее в парке Ваккосалми завершили установку новых скамеек для зрителей, произвели монтаж опор для фонарей уличного освещения и оборудования для подсветки горы.
Кроме того, на набережной продолжаются работы по благоустройству, а также подготовлены к установке новые арт-объекты и конструкции для городской навигации.
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