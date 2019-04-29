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Новости. Экономика
14:40, 29 Апреля 2019
фото: Фонд государственного имущества РК/ Вконтакте

В Сортавале выставлены на торги помещения объекта культурного наследия

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Фонд государственного имущества Карелии проведет в конце мая конкурс по продаже встроенных помещений, расположенных в здании, отнесенном к объектам культурного наследия.

Фонд госимущества республики сообщает в своем паблике в соцсети "Вконтакте" о проведении 30 мая конкурса по продаже встроенных помещений общей площадью 50 кв.м., расположенных на первом этаже здания по адресу: Сортавала, ул. Садовая, дом 11,13.

Начальная цена продажи - 580 тысяч рублей.

Сообщается, что одноэтажное здание, в котором продаются площади, построено до 1939 года.  Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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