В Сортавале выставлены на торги помещения объекта культурного наследия

Фонд государственного имущества Карелии проведет в конце мая конкурс по продаже встроенных помещений, расположенных в здании, отнесенном к объектам культурного наследия.

Фонд госимущества республики сообщает в своем паблике в соцсети "Вконтакте" о проведении 30 мая конкурса по продаже встроенных помещений общей площадью 50 кв.м., расположенных на первом этаже здания по адресу: Сортавала, ул. Садовая, дом 11,13.

Начальная цена продажи - 580 тысяч рублей.

Сообщается, что одноэтажное здание, в котором продаются площади, построено до 1939 года. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".