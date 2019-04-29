В Сортавале выставлены на торги помещения объекта культурного наследия

Новости по теме
Загрузка...
Фонд государственного имущества Карелии проведет в конце мая конкурс по продаже встроенных помещений, расположенных в здании, отнесенном к объектам культурного наследия.
Фонд госимущества республики сообщает в своем паблике в соцсети "Вконтакте" о проведении 30 мая конкурса по продаже встроенных помещений общей площадью 50 кв.м., расположенных на первом этаже здания по адресу: Сортавала, ул. Садовая, дом 11,13.
Начальная цена продажи - 580 тысяч рублей.
Сообщается, что одноэтажное здание, в котором продаются площади, построено до 1939 года. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
28.04.2019, 10:23
25.04.2019, 18:13
25.04.2019, 15:46
26.04.2019, 19:10
25.04.2019, 21:30
Аналитика
Сегодня 12:34
Капитал
АО "Славмо" в апреле этого года ввело в эксплуатацию новое производственное подразделение по розливу природной минеральной воды.
Сегодня 09:30
26.04.2019 13:48
26.04.2019 12:40
24.04.2019 10:53
Чтиво
25.04.2019 09:57
Личное мнение
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
Медиа
28.04.2019 12:15
Опрос
Что для вас 1 мая?
Комментарии