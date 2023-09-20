В Сортавале жильцам аварийных домов продолжают выдавать ключи от новых квартир

Более ста сортавальских семей готовятся к новоселью.

Сортавальцы получают ключи от квартир в новостройке, рассказали в паблике Минстроя Карелии 22 сентября. Для расселения аварийного жилья в Карелии построили 11 домов. Еще пять введут в эксплуатацию до конца года.



Как отметили в сообществе, более ста сортавальских семей готовятся к новоселью: в городской мэрии продолжается вручение ключей от 115 квартир в новом доме на ул. Октябрьской, который был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для расселения аварийного жилья.

Кроме того, по соседству на улице Первомайской достраивается еще один дом, в который из аварийных квартир до конца года переедут 103 семьи. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре.

Что касается Петрозаводска, продолжается заселение квартир в новых домах на Боровой, куда по программе расселения переезжают более 350 семей.

До конца 2023 года в Карелии завершат расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года: это более 3,7 тысяч квартир, в которых проживали девять тысяч человек, отметили в источнике.

Благоустроенное жилье или компенсации уже получили 6 385 жителей республики. До конца года, помимо второго дома в Сортавале, также будут достроены и введены с эксплуатацию дома для расселения аварийного жилья в Суоярви (155 квартир), в Шуе (18 квартир), в Кондопоге (81 квартира) и в Лахденпохье (28 квартир).

«Вопрос с расселением домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, решен в Лоухском, Сегежском, Кондопожском, Кемском, Пряжинском, Питкярантском и Муезерском районах», — написали в источнике.



