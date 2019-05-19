В Сортавальском районе в дорожной аварии пострадал мотоциклист без прав

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В Карелии на федеральной дороге "Сортавала" водитель мотоцикла без прав на вождение оказался в кювете.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу 18 мая около 16:00 часов в Сортавальском районе на 246 км. федеральной автодороги "Сортавала", 35-летний водитель, управляя мотоциклом "Honda", неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы, пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Водительского удостоверения на право управления мотоциклом мужчина не имеет, уточнили в ГИБДД.
В минувшем году на дорогах республики произошло 35 дорожных аварий с участием мотоциклистов.
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