В Сортавальском районе в дорожной аварии пострадал мотоциклист без прав

В Карелии на федеральной дороге "Сортавала" водитель мотоцикла без прав на вождение оказался в кювете.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в субботу 18 мая около 16:00 часов в Сортавальском районе на 246 км. федеральной автодороги "Сортавала", 35-летний водитель, управляя мотоциклом "Honda", неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Водительского удостоверения на право управления мотоциклом мужчина не имеет, уточнили в ГИБДД.



В минувшем году на дорогах республики произошло 35 дорожных аварий с участием мотоциклистов.