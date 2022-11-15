В соседнем с Карелией регионе суд признал призыв по мобилизации незаконным

В Ленинградской области суд признал незаконной мобилизацию мужчины, ранее проходившего альтернативную службу.

Гатчинский городской суд Ленинградской области признал незаконным решение о призыве на военную службу по частичной мобилизации местного жителя, который ранее проходил альтернативную гражданскую службу. Об этом сообщил ТАСС представитель истца адвокат Александр Передрук.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление и признал незаконным решение о призыве Павла [Мушуманского] на военную службу по мобилизации. Пока оглашена только резолютивная часть решения», — сказал Передрук.

Он пояснил, что его доверитель в 2019–2021 годах прошел вместо срочной службы по призыву в вооруженных силах альтернативную гражданскую службу в психоневрологическом интернате в Кингисеппе. «Государство изначально признало у Павла религиозные убеждения, он прошел альтернативную гражданскую службу в этой связи, и в такой ситуации, конечно, нельзя было призывать его на военную службу в рамках частичной мобилизации», — рассказал адвокат. По его словам, при мобилизации Мушуманский обратился с просьбой отправить его на альтернативную службу сначала к сотрудникам военкомата, позже — к командиру воинской части, куда был определен по решению призывной комиссии.

Административными ответчиками по делу выступали военные комиссариаты Ленинградской области и Гатчинского района, а также призывные комиссии по мобилизации — районная и областная.

Передрук отметил, что его доверитель имел возможность принимать участие в процессе лично, так как суд принял меры предварительной защиты и приостановил решение призывной комиссии по мобилизации.

В октябре решение по похожему иску вынес Невский районный суд Санкт-Петербурга. Местный житель Кирилл Березин просил заменить ему военную службу по мобилизации альтернативной гражданской, так как военная противоречит его убеждениям. Однако суд Березину отказал на том основании, что альтернативная гражданская служба в настоящее время предусмотрена законом только взамен военной службы по призыву, но не мобилизации. Сам истец ранее был зачислен в запас после прохождения срочной службы в армии и имел категорию годности «А».