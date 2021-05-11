В соседнем с Карелией регионе лоси выбегают на дорогу из-за весеннего гона

Росприроднадзор предупреждает водителей Ленинградской области об опасности встречи на дороге с лосями.

Северо-Западное управление Росприроднадзора предупреждает водителей об опасности столкновения с лосями.

В ведомстве напоминают, что сейчас у животных идет период весеннего гона, во время которого они мигрируют по территории обитания в поисках пары.

«Особую бдительность стоит проявлять в вечернее и ночное время на плохо освещенных участках дороги. Если вы заметили вблизи с дорогой или на обочине животное, то лучше притормозить и пропустить зверя. Не стоит сигналить, пытаться сократить расстояние в надежде, что лось покинет проезжую часть», — отмечают специалисты ведомства.