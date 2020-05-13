В соседнем с Карелией регионе умер шестой пациент с коронавирусом

В Мурманской области скончалась пациентка из Кировска, у которой была диагностирована двусторонняя пневмония и положительный результат на коронавирус.

По информации местного оперштаба по коронавирусу, умерла 69-летняя женщина. Первый тест на коронавирус у пациентки дал положительный результат, затем на фоне лечения два последующих теста были отрицательными.

"Женщина проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, ввиду ухудшения состояния на реанимобиле была переведена в МОКБ им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции лёгких. Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось", – отметили в оперштабе.

В Мурманской области общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2492.