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В соседнем с Карелией регионе умер шестой пациент с коронавирусом

Новости. Происшествия
11:40, 14 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Мурманской области скончалась пациентка из Кировска, у которой была диагностирована двусторонняя пневмония и положительный результат на коронавирус.

По информации местного оперштаба по коронавирусу, умерла 69-летняя женщина. Первый тест на коронавирус у пациентки дал положительный результат, затем на фоне лечения два последующих теста были отрицательными.

"Женщина проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, ввиду ухудшения состояния на реанимобиле была переведена в МОКБ им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции лёгких. Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось", – отметили в оперштабе.

В Мурманской области общее число подтверждённых случаев заболевания  новой коронавирусной инфекцией составляет 2492. 

 

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