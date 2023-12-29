В соцсетях рассказали про жителя Карелии, насмерть замерзшего в морозы в аварийном доме

Трагедия случилась в Медвежьегорске в двенадцатиквартирном переселенческом доме.

О трагедии, произошедшей накануне в Медвежьегорске, написала жительница города. Пост был опубликован в группе «Подслушано в Медвежьегорске».

По словам горожанки, в доме по адресу: улица Повенецкая, 12, в квартире № 3 утром 6 января был найден мертвый мужчина — один из живших там людей. Еще двое жильцов отморозили ноги, им назначили амбулаторное лечение.

Сам дом, как уточнила женщина, переселенческий, двухэтажный. Помимо троих мужчин в одной из квартир там жила лишь еще одна пенсионерка.

Жительница Медвежьегорска обратилась к землякам с призывом помочь людям, заживо замерзающим в этом доме.