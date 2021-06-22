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«В Советском Союзе считали, что люди должны отдыхать, и создавали для этого условия»

Новости. Общество
15:55, 22 Июня 2021
фото: На даче в Ангозере. Август 1979 года. Из фотоархива Бориса Семенова.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин рассказал, как советские люди проводили отпуск.

Неделю назад исполнилось 103 года оплачиваемым отпускам в России. При царе, в той «России, которую мы потеряли», таких отпусков не было. Их ввела Советская власть: 14 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление «Об отпусках». Оно определило продолжительность отпуска на тот год — две недели.

Население СССР времен нашей молодости составляло 294 миллиона человек, а территория равнялась одной шестой части земной суши. В большой и многоликой стране был развит внутренний туризм. По данным Большой советской энциклопедии, в 1973 году в СССР насчитывалось примерно 400 курортов, 2200 санаториев, 1158 пансионатов и домов отдыха. Понятно, что большинство из них располагались там, где тепло и солнечно.

Отпуск в СССР проводили по-разному: у людей разные возможности и разные увлечения. При этом, возможность поехать в отпуск была, и люди ею пользовались. А долгожданные запанированные отпускные поездки из-за внезапных решений властей никогда не отменялись. В Советском Союзе считали, что люди должны отдыхать, и создавали для этого условия.

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Комментарии

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Dredd
2021-06-22 16:17:02
"Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа века" (с) Путин
елпидифор
2021-06-22 16:14:16
Армас - дитя относительно богатых в СССР родителей. Они имели возможность отдыхать на юге страны и даже в союзных республиках (по его же словам). Я, будучи постарше этого "дитя эпохи", воспевавшего ее сегодня, такой возможности не имел. Мой удел юного петрозаводчанина был - отдых у тетки в одном из городков средней полосы России в однокомнатной квартире с удобствами на улице. Но, как и Армас, мы были счастливы. Сегодня понимаю - по-другому.
театральный критик
2021-06-22 16:12:37
Оседлал советскую тему и скачет галопом по своей писанине никому не интересной. Фукусятина какая-то.
Гость
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