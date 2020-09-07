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В Совфеде предложили выплачивать безработным дополнительное пособие

Новости. Общество
21:05, 07 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Даниил Колодин
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Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в период острой фазы COVID-19 пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, однако этой суммы не достаточно.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести в России в условиях пандемии коронавируса базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице, пишет ТАСС.

"В качестве меры предлагается рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам. Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения", –подчеркивает Кутепов.

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным. 

"По версии министерства труда и социальной защиты РФ к концу 2020 года ожидается до 5,5-6 млн безработных. Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных в объеме 2,183 трлн рублей", – отметил сенатор.

Кутепов предлагает начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года.

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Комментарии

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mobikk
2020-09-07 21:51:08
Неплохое пособие...В 2 раза выше средних зарплат (не те что у Росстата).
кир
2020-09-07 21:28:18
Пусть платят - меньше разворуют.
Гость
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